Сочинение на тему любимая игрушка

Қазақ тiлi
Сочинение на тему любимая игрушка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(я тебе помагу)  (у меня получилось вот так) В моей комнате очень много игрушек, но мне особенно нравится кошечка. Её зовут белочка. Она беленькая, пушистая, глазки тёмненькие, носик розовый. На шее у неё висит красный бантик. Белочка сделана из белого плюша. Она очень красивая. Мне её подарила старшая сестра. Я очень люблю свою игрушку кошечку.
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