Сочинение на тему любимая игрушка
Қазақ тiлi
Сочинение на тему любимая игрушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(я тебе помагу) (у меня получилось вот так) В моей комнате очень много игрушек, но мне особенно нравится кошечка. Её зовут белочка. Она беленькая, пушистая, глазки тёмненькие, носик розовый. На шее у неё висит красный бантик. Белочка сделана из белого плюша. Она очень красивая. Мне её подарила старшая сестра. Я очень люблю свою игрушку кошечку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Скорость катера по течению 23,7 километра в час Найдите собственную скорость катер?? и его скорость против течения если скорость течения 3 целых во...
Алгебра
Физика