Сочинение на тему любимая игрушка

Гость: Гость:

(я тебе помагу) (у меня получилось вот так) В моей комнате очень много игрушек, но мне особенно нравится кошечка. Её зовут белочка. Она беленькая, пушистая, глазки тёмненькие, носик розовый. На шее у неё висит красный бантик. Белочка сделана из белого плюша. Она очень красивая. Мне её подарила старшая сестра. Я очень люблю свою игрушку кошечку.