Сочинение на тему мой четвероногий друг(кошка)
Литература
Сочинение на тему мой четвероногий друг(кошка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой четвероногий друг,эта моя кошка.Она красивая ,ласковая,очень любит играть и конечно же спать.Когда она хочет кушать она садиться на лапки и можно сказать гипнотизирует меня.Утром когда надо просыпаться в школу она всегда прибегает ко мне , прыгает на кровать и начинает меня затрагивать что бы я проснулся (проснулась) .Когда я прихожу со школы она радостно возле меня бегает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Вычисли площадь прямоугольного треугольника один катет которого имеет длину 16 см а второй в 10 раз короче