Сочинение на тему мой четвероногий друг(кошка)

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Сочинение на тему мой четвероногий друг(кошка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой четвероногий друг,эта моя кошка.Она красивая ,ласковая,очень любит играть и конечно же спать.Когда она хочет кушать она садиться на лапки и можно сказать гипнотизирует  меня.Утром когда надо просыпаться в школу она всегда прибегает ко мне , прыгает на кровать и  начинает меня  затрагивать что бы я проснулся (проснулась) .Когда я прихожу со школы она радостно возле меня бегает
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