Сочинение на тему мой четвероногий друг(кошка)

Гость: Гость:

Мой четвероногий друг,эта моя кошка.Она красивая ,ласковая,очень любит играть и конечно же спать.Когда она хочет кушать она садиться на лапки и можно сказать гипнотизирует меня.Утром когда надо просыпаться в школу она всегда прибегает ко мне , прыгает на кровать и начинает меня затрагивать что бы я проснулся (проснулась) .Когда я прихожу со школы она радостно возле меня бегает