Сочинение на тему мужчины защитники отечества
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Сочинение на тему мужчины защитники отечества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужчины - защитники отечества. Вы спросите,почему же мужчины - защитники отечества?Потому что во время войны 1941-1945 гг.,они вели себя сммело,мужественно!Когда некоторых брали в плен,другие помогали освобождать их,вот что значит - братство!Делились своим куском хлеба с теми,кому не хватало.Вместе защищали нашу с вами родину,благодаря им мы сейчас живём.Ветераны,которые сейчас живы,мы должны вечно благодарить,ведь они,жертвуя собой сражались за мирное небо над землей,нашего спокойствия.Спасибо вам большое...
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