Сочинение на тему мужчины защитники отечества

Гость: Гость:

Мужчины - защитники отечества. Вы спросите,почему же мужчины - защитники отечества?Потому что во время войны 1941-1945 гг.,они вели себя сммело,мужественно!Когда некоторых брали в плен,другие помогали освобождать их,вот что значит - братство!Делились своим куском хлеба с теми,кому не хватало.Вместе защищали нашу с вами родину,благодаря им мы сейчас живём.Ветераны,которые сейчас живы,мы должны вечно благодарить,ведь они,жертвуя собой сражались за мирное небо над землей,нашего спокойствия.Спасибо вам большое...