Охарактеризуйте положение БССР накануне вов

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Гитлеровская Германия вместе со своими союзниками распространяла агрессию против стран Европы. Весной 1940 г. она захватила Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. 22 июня 1940 г. капитулировала Франция. В августе 1940 г. германская авиация начала массированные бомбардировки Англии. В сентябре 1940 г. Германия ввела свои войска в Румынию, а весной 1941 г. оккупировала Болгарию, Грецию и часть Югославии. Боевые действия велись также в Африке. Одновременно Германия начала подготовку к войне с СССР. 22 июня 1940 г. Гитлер отдал приказ о разработке плана нападения на СССР. Этот план «молниеносной войны» под кодовым названием «Барбаросса» был утвержден в декабре 1940 г. В мае 1941 г. был принят еще один план — план «Ост», который представлял собой программу уничтожения и колонизации народов Советского Союза. Накануне Великой Отечественной войны БССР была одной из индустриально-аграрных республик СССР. В ее состав входило 10 областей и 188 районов. В 1940 г. валовая продукция промышленности республики возросла по сравнению с 1913 г. в 8,1 раза, а валовая продукция сельского хозяйства — в 1,7 раза.