Сочинение На тему От куда появилось название понедельник и вообще почему его именно так назвали

Обществознание
Сочинение На тему От куда появилось название понедельник и вообще почему его именно так назвали
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Происхождение названия Понедельник Здесь все просто. Понедельник означает день после недели. Отсюда и название. В английском языке понедельник звучит как Monday — от связки Moon — Луна и Day — День или же день Луны. Здесь много общего с римской неделей.

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