Сочинение на тему Почему Владимир Дубровский стал разбойником в романе Дубовский

Гость: Гость:

Владимир Дубровский возненавидел Троекурова, за то что из-за последнего умер его отец. Он жаждал мести! Он вместе со своими крепостными стали бандой разбойников, которые грабили дома дворян, приближаясь к поместью Троекурова как бы говоря ему "Скоро твой черёд"