Сочинение на тему Почему Владимир Дубровский стал разбойником в романе Дубовский

Литература
Сочинение на тему Почему Владимир Дубровский стал разбойником в романе Дубовский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский возненавидел Троекурова, за то что из-за последнего умер его отец. Он жаждал мести! Он вместе со своими крепостными стали бандой разбойников, которые грабили дома дворян, приближаясь к поместью Троекурова как бы говоря ему "Скоро твой черёд" 
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