Сочинение на тему пугачев герой или злодей!!!!!

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Сочинение на тему пугачев герой или злодей!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Пугачев злодей.~~~~~~~~
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