Сочинение на тему "Субботний вечер у нас дома". Помогите пожалуйста.

Гость: Гость:

Времени было 5 вечера. Уже темнело, и я бежал со всей скорости домой, ведь меня могли поругать. Я открыл ключом домофонную дверь и поднялся на свой этаж. Дома меня уже заждались и бабушка, и мама, и папа(если есть и сестра или брат). Приятный запах пирожков с картошкой доносился аж до коридора, значит, бабушка испекла пирожки. Мне так захотелось их, но сначала нужно было помыть руки, и встретить своих родных! Я всех обнял, и бабушка меня пригласила на чай. Мы все собрались на кухне, все пили чай, ели пирожки, и разговаривали на разные темы. Вечер прошел быстро. Субботний вечер у нас дома был, хотелось, чтобы такие вечера были каждый день. Ведь это мило, уютно..