Теплоход по течению реки за 4 часа проплыл 124км авто.Сколько км пути за 7 часов прот??в течения реки проплывёт теплоход если скорость течения реки 3 км/час?Скажите пожалуйста
Математика
Теплоход по течению реки за 4 часа проплыл 124км авто.Сколько км пути за 7 часов прот??в течения реки проплывёт теплоход если скорость течения реки 3 км/час?Скажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость теплохода по течению равна V(тепл)+V(течения)=124:4=31 (км/час) V(тепл)=31-V(теч)=31-3=28 (км/час) Скорость теплохода против течения равна V(тепл)-V(теч)=28-3=25 (км/час) За 7 часов теплоход против течения проплывёт 25*7=175 (км).
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