Теплоход по течению реки за 4 часа проплыл 124км авто.Сколько км пути за 7 часов прот??в течения реки проплывёт теплоход если скорость течения реки 3 км/час?Скажите пожалуйста

Математика

Теплоход по течению реки за 4 часа проплыл 124км авто.Сколько км пути за 7 часов прот??в течения реки проплывёт теплоход если скорость течения реки 3 км/час?Скажите пожалуйста

Автор: Гость