Ширина прямоугольника 3 7/20м, ширина на 2 3/10м больше.Найдите периметр прямоугольника.
Математика
Ширина прямоугольника 3 7/20м, ширина на 2 3/10м больше.Найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 7/20 + 2 3/10 = 5 13/20 - высота P= (3 7/20 + 5 13/20) * 2 = 18 Ответ: периметр прямоугольника равен 18 см
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