F(x-5) вычислите f(3)

Математика
F(x-5) вычислите f(3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=x-5    вычислить f(3) --  так? f(x)=1 f(3)=1 ИЛИ f(x-5)   вычислить f(3) --  так? f(3) =3-5=-2
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