Сочинение:Наш класс(Классная комната) Текст описание!
Русский язык
Сочинение:Наш класс(Классная комната) Текст описание!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом сочинении я расскажу про свой любимый класс в школе.Больше всего мне нравится класс (допусти русского языка).Он просторный,уютный .В этом классе много интересных экспонатов,есть разные картины художников и писателей.Есть большая доска ,мне нравится на ней писать.Вообще это мой любимый класс!!!
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