Сочинение:Наш класс(Классная комната) Текст описание!

Гость: Гость:

В этом сочинении я расскажу про свой любимый класс в школе.Больше всего мне нравится класс (допусти русского языка).Он просторный,уютный .В этом классе много интересных экспонатов,есть разные картины художников и писателей.Есть большая доска ,мне нравится на ней писать.Вообще это мой любимый класс!!!