определи какой буквой нужно обозначить безударный гласный звук в корне слова.дел?? дело дела,слава слова ,водичка водный,весна вёсны котёнок кот тишина тихо

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определи какой буквой нужно обозначить безударный гласный звук в корне слова.дел?? дело дела,слава слова ,водичка водный,весна вёсны котёнок кот тишина тихо

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