Текст опис Постукала осінь до меня у віконце

Гость: Гость:

Настала прекрана пора року. навкруги листочки жовтіють і оппадають . звісно це Осінь. у цей чудовий час звірі готуютьсч до зими , а деякі пташки відлітають у теплі краї . звірі які залишились невпрачають ні хвилинки, бо по переду люта зима. восени часно падають дощі і утворюються калюжі . церез це більшість людей не люблять осінь, це не про мене . Я обожнюю цю пору року, коли все навкруги покривається золотистою шубкою і падає дощик. саме в осінь я люблю гуляти і милуватись цією красою. кожного року я з нетерпінням чикаю коли постукає осінь у моє віконце вибачай за помилки