В каком ряду во всех словах на месте пропуска стоит безударная гласная , не провер??емая ударением? 1. З...лотой,г..релка, водор...сли, прик..сновение 2. Эп..демия, сб...речь, беспр..дел, просв...щение 3. П...ртфель, пр..дме...

Русский язык
В каком ряду во всех словах на месте пропуска стоит безударная гласная , не провер??емая ударением? 1. З...лотой,г..релка, водор...сли, прик..сновение 2. Эп..демия, сб...речь, беспр..дел, просв...щение 3. П...ртфель, пр..дмет, г..тарист, кат..р 4. Ж..лание, Ар...матный, т...традь,б...льной Долго писала, помогите все- таки! Будьте добрыми!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее в третьем,в слове портфель,ведь это словарное слово
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