1. Представление, согласно которому человек не властен изменить свою судьбу, все з??ранее предопределено и решено _________. 2. Убеждение, согласно которому мир есть зло и в будущем человека не ждет ничего хорошего; восприятие...

Обществознание

1. Представление, согласно которому человек не властен изменить свою судьбу, все з??ранее предопределено и решено _________. 2. Убеждение, согласно которому мир есть зло и в будущем человека не ждет ничего хорошего; восприятие мира, пронизанное безнадежностью и унынием - ________. 3. Воззрение, согласно которому существующий мир есть лучший из возможных миров, а человеческая жизнь в дальнейшем будет улучшаться - _________. 4. Система взглядов на мир, выражающая сомнение в рациональности поступков человека, их разумности и целесообразности; любой факт и теория подвергаются сомнению, отрицается возможность истинного познания мира - __________. 5. Отрицательное отношение к общепринятым правилам морали и нравственности, этическим нормам поведения - ____________. 6. Позиция человека, всегда приспосабливающегося к другим людям и обстоятельствам - ____________. 7. Умение поступиться некоторыми своими интересами ради решения общих проблем отказаться от некоторых своих целей ради общего согласия - _________. 8. Чувство предельного удовлетворения своих желаний и мечты, радость от сознания своей самореализации, нужности, востребованности другими людьми ____________. помогите вставить правильные понятия Заранее спасибо

Автор: Гость