Координати крайніх точок Африки СРОЧНО !!!!!!!!!!

География
Координати крайніх точок Африки СРОЧНО !!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Північ-37*05/ пн ш    10* сх д  Південь - 35*пд ш     20*сх д  Захід - 16*зх ш       10*зх д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. Представление, согласно которому человек не властен изменить свою судьбу, все з??ранее предопределено и решено _________. 2. Убеждение, соглас...
Ответить
Русский язык
В каком ряду во всех словах на месте пропуска стоит безударная гласная , не провер??емая ударением? 1. З...лотой,г..релка, водор...сли, прик..сно...
Ответить
Английский язык
Как на английском Ты лётчик? Нет,я ученик.
Ответить
Українська мова
Текст опис Постукала осінь до меня у віконце
Ответить
Литература
Объясните смысл одной следующих фраз в расширенной форме пожаааааалуйста 1)И самая блестящая речь надоедает, если её затянуть. 2)Убогость слова...
Ответить