Координати крайніх точок Африки СРОЧНО !!!!!!!!!!
География
Координати крайніх точок Африки СРОЧНО !!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Північ-37*05/ пн ш 10* сх д Південь - 35*пд ш 20*сх д Захід - 16*зх ш 10*зх д
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