Сочинение по биологиина тему :Почему без растений жизнь не возможна?

Биология
Сочинение по биологиина тему :Почему без растений жизнь не возможна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь не возможна без растений.Потаму ,что растения используют угликислый газ(воздух).Без растений человек просто напросто не выжалбы потаму,что нужно каждому живому организму воздух.
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