Сочинение по истории на тему" Один день из жизни египетского раба" от первого лица.

История
Сочинение по истории на тему" Один день из жизни египетского раба" от первого лица.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раб не имел никакого имущества; он сам принадлежал своему владельцу. Владелец раба имел право его бить, продать, даже убить. Рабов и рабынь заставляли выполнять тяжелый труд. Например, рабыни растирали камнями зерна в муку. Все произведенное трудом рабов принадлежало их владельцу. Он же давал рабам лишь столько еды, сколько было необходимо для того, чтобы они могли работать. Знатные египтяне, захватившие рабов, составляли класс рабовладельцев. Сами они не работали, жили в богатых домах, окруженных тенистыми садами. Они носили одежду из тонкого полотна; на руках у них были золотые браслеты, на груди — ожерелья. На поясе висел кинжал с рукояткой, украшенной золотом. Самыми богатыми рабовладельцами стали вожди племен.
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