Сочинение по картине Н.Г.Карахана «Золотая осень»

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Сочинение по картине Н.Г.Карахана «Золотая осень»
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Автор: Гость
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Гость:
На переднем плане картины изображена река тихая и спокойная, с зеркально чистой гладью. Она течет тихо, едва заметно. Речка настолько прозрачна, что в ней отражается заглянувший в нее красный кустик.       Слева от реки раскинулась рощица белоствольных берез в своем красно – желтом пылающем одеянии. Под красавицами – березками пожухлая рыжая травка образовала разноцветный ковер.       Справа от реки находится небольшая дубовая рощица, одетая в светло – коричневый наряд.       Вдалеке, за плотной стеной огненных  деревьев, на пригорке, виднеется деревушка – всего несколько маленьких хаток. А перед ней расстилается зеленое поле – это ростки озимых, превратившее его в сочно – зеленый коврик.        А в вышине в светло – голубом  небе плывут гонимые легким ветерком белые облака.        Вся картина написана мягкими, светлыми красками и заряжает нас бодростью в этот погожий денек. Это праздник золота и синевы. И немного грустно от того, что кончится праздник, а за ним – увяданье, черно – белый зимний сон. И радостная уверенность, что потом впереди снова зелень и голубизна, потому что природа вечно живет и всегда прекрасна.

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