Сочинение по картине Н.Г.Карахана «Золотая осень»

Гость: Гость:

На переднем плане картины изображена река тихая и спокойная, с зеркально чистой гладью. Она течет тихо, едва заметно. Речка настолько прозрачна, что в ней отражается заглянувший в нее красный кустик. Слева от реки раскинулась рощица белоствольных берез в своем красно – желтом пылающем одеянии. Под красавицами – березками пожухлая рыжая травка образовала разноцветный ковер. Справа от реки находится небольшая дубовая рощица, одетая в светло – коричневый наряд. Вдалеке, за плотной стеной огненных деревьев, на пригорке, виднеется деревушка – всего несколько маленьких хаток. А перед ней расстилается зеленое поле – это ростки озимых, превратившее его в сочно – зеленый коврик. А в вышине в светло – голубом небе плывут гонимые легким ветерком белые облака. Вся картина написана мягкими, светлыми красками и заряжает нас бодростью в этот погожий денек. Это праздник золота и синевы. И немного грустно от того, что кончится праздник, а за ним – увяданье, черно – белый зимний сон. И радостная уверенность, что потом впереди снова зелень и голубизна, потому что природа вечно живет и всегда прекрасна.