Сочинение по произведению "Евгений Онегин" на тему: милый идеал Пушкина. Сочинени?? на размер 2-2,5листа (4-5 страниц) Помогите пожалуйста очень надо.

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Духовная красота, чувственность, естественность, простота, умение сочувствовать и любить – этими качествами А.С. Пушкин наделил героиню своего романа «Евгений Онегин», Татьяну Ларину. Простая, внешне ничем не примечательная девушка, но с богатым внутренним миром, выросшая в глухой деревушке, зачитывающаяся любовными романами, любит страшные истории няни и верит преданиям. Ее красота внутри, она глубока и ярка. Внешность героини сравнивается с красотой ее сестры, Ольги, но последняя, хоть и красива снаружи, не наделена тем духовным богатством, которым обладает Татьяна Ларина. Мне кажется, что Александр Сергеевич, создавая Татьяну, описывал именно ту идеальную женщину, которая могла бы стать его возлюбленной. На протяжении всей истории автор вместе с героиней переживает ее душевные терзания, сочувствуя ей. Повстречав Онегина, Татьяна влюбляется, искренне и самоотверженно. Она пишет ему письмо, где объясняется в своих чувствах. Самое печальное, что Евгений так и не смог понять ее, и ответить взаимностью. Он отверг ее, прочитав нравоучения, конечно, как деревенская молоденькая девушка, может заинтересовать прожженного жизнью английского денди. Татьяна очень остро восприняла отказ Онегина, она, как говорится в романе, начала тускнеть, но чувства к возлюбленному все же остались в её сердце и душе. Когда мать заметила перемены в дочери, она решается выдать ее замуж, отправив в Москву, на ярмарку невест. Героиня романа, став женой богатого человека, внешне стала холоднее, но внутри осталась прежней. Евгений, встретив ее на одном из светских раутов, влюбляется в нее, пораженный ее красотой. Но Татьяна, несмотря на то, что все еще испытывает чувства к нему, отказывает Онегину. Это связано еще с одним ярким качеством Татьяны – преданностью, она не может предать своего мужа, человека, который любит ее. Я считаю, что на протяжении всего романа, Татьяну больше всех любит и обожает сам автор. Его любовь к своему созданию слышится практически в каждом слове, описывающем героиню. По словам известных литераторов того времени, роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» стоило назвать «Татьяна», так как произведение наполнено любовью и сопереживанием великого русского классика к главной героине. Даже в современном мире, образ Татьяны Лариной для многих считается идеалом. Непорочная, естественная красота души русской девушки никогда не сравнится с кокетством избалованных барышень.