Сочинение по тему 《Внешний вид》 《Одежа 》 《Мода 》 составить рассказ из трех тем??х срочно !!!!!

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Сочинение по тему 《Внешний вид》 《Одежа 》 《Мода 》 составить рассказ из трех тем??х срочно !!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела (например, во времена Рубенса ценилось пышное тело, а в начале XXI века ценится стройность)[1].Неотъемлемый атрибут моды — погоня за новизной; при этом степень новизны/модности предмета или явления зависит не столько от его объективного времени создания (возникновения), сколько — от момента обретения им популярности и общественного признания. Так, модными электронными гаджетами могут стать далеко не уникальные технологически (или с точки зрения реальных потребительских свойств) приборы; модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом.Если явление или предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в глазах окружающих, то становится немодным (старомодным). Стремление следовать моде всегда привлекало внимание карикатуристов[1].Два мотива движут модой. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус, второй — страх оказаться вне общества, быть осмеянным (боязнь изоляции); по другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты[1].В современном мире мода связана с сезонностью (весна-лето и осень-зима)[1]. При этом исторически ранее мода в одежде могла не меняться на протяжении тысячелетий; например, с IV тысячелетия до нашей эры и до II тысячелетия до нашей эры не менялась египетская мода[2].Для слежения за модой существуют специализированные журналы, модные блоги, специализированные тренд-агентства.Крупнейшие дома моды: Dolce&Gabbana, Armani, Lacoste, Prada, Gucci, Calvin Klein, Hugo Boss AG, Chanel.

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