Сочинение - рассказ о сказочном человечке. План

Гость: Гость:

1) Предыстория 2)Ввод в историю 3)Знакомство с персонажами 4)Как ты познакомилась с человечком 5)путешествие по сказачному миру вместе с новыми друзьями 6)Как всё закончилось 7)Твои впечатления 8)Конец