Сочинение - рассказ о сказочном человечке. План

Литература
Сочинение - рассказ о сказочном человечке. План
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Предыстория 2)Ввод в историю 3)Знакомство с персонажами  4)Как ты познакомилась с человечком 5)путешествие по сказачному миру вместе с новыми друзьями 6)Как всё закончилось 7)Твои впечатления 8)Конец
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