Составить пословицу из слогов- СИ-ЗЫ-ЕП_ПЕ-ЗА-КО-ОИ-М-МЯ-ОС-БО-МН-ТВ-ЕШ-КО-ЬИ

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Составить пословицу из слогов- СИ-ЗЫ-ЕП_ПЕ-ЗА-КО-ОИ-М-МЯ-ОС-БО-МН-ТВ-ЕШ-КО-ЬИ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мои козы босы,твои - ко-ко. Поговорка якобы о равенстве сельского хозяйства у живущих вместе соседов. Пусть у одного лысая коза,зато коза,а у другого ко-ко(курица) - зато полноценная. Немножко нелепавото,но задание однозначно на то рассчитано.
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