Можно ли быть духовным человеком в 21 веке? Плиииззз, очень надо!!!

Литература
Можно ли быть духовным человеком в 21 веке? Плиииззз, очень надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да конечно если бы мы небыли духовными как я понимаю то этот мир на катором мы живем не существовало бы я понимаю как справедливость честность добро душте т т.д
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