Дополнительные схему, написав имена сыновей Ярослава Мудрого, которые княжили в крупнейших городах

Гость: Гость:

1)Владимир Ярославович (1020-1052)- Новгород 2)Святослав Ярославович (1027—1076) - Чернигов, Киев - после изгнания Изяслава из Киева Святослав укрепился и княжил там до своей смерти. 3)Вячеслав Ярославович (1036—1057) - Смоленск По родовому наследованию великому князю наследовал не его сын, а его брат, старший после него, а если не было в живых его братьев, то его старший племянник, то есть сын его старшего брата. Поэтому, когда в Киеве умирал великий князь, его место по правилу должен был заступить его брат, сидевший в Чернигове, а на его место в Чернигов переходил третий брат из Переяславля и т. д Изяслав ( 1024-1078)-второй сын- родился в Новгороде, где в то время князем был его отец Ярослав Мудрый. После смерти отца ему достались Киев и Новгород. Киевский князь Изяслав Ярославич был изгнан из Киева сначала киевлянами, а затем, когда ему удалось туда вернуться, его вторично прогнали оттуда родные братья его Святослав и Всеволод. Только по кончине Святослава Всеволод уступил Изяславу Киев; Изяслав снова стал (уже в третий раз) Киевским князем и скончался на великокняжеском столе. Всеволод- четвёртый сын Ярослава Мудрого и Ингегерды Шведской. Любимый сын отца; при его жизни не имел удела и жил в Киеве при родителях. После смерти отца княжил в Переяславле. После смерти Изяслава Киев перешел к Всеволоду. 4)Игорь (1036—1060) — Владимир-Волынский, Смоленск