Сочинение-рассуждения рассказ о белологрудке

Гость: Гость:

Рассказ "Белогрудка" был написан в 1961 году, в это время Виктор Астафьев учился на высших литературных курсах в Москве. Выходец из далекой сибирской деревни, автор очень любил природу, и основные направления его творчества - это военный патриотизм и деревенская жизнь, о которой он знал не понаслышке, поэтому ему особенно удавались рассказы о природе и жизни ее обитателей. Почти все произведения Астафьева В. связаны с его собственной биографией, в том числе и рассказ "Белогрудка". Это описание реального события, произошедшего в деревенской жизни Астафьева-подростка. Рассказ не может оставить равнодушным ни одного нормального человека. По глупости, очень хочется верить, что не от жестокости, местные ребятишки разорили гнездо куницы и забрали домой только что родившихся маленьких котят. Понятно, что они погибли. Белогрудка (куница-мать) стала мстить за своих деток, она убивала гусят и утят и оставляла их на дороге, как бы показывая людям свою месть. Деревенский жители прозвали Белогрудку сатаной. Страшный и очень грустный рассказ, я до последнего верила в его благополучный конец, но автор не оправдал моих надежд, он закончил рассказ очередной жестокостью. Куницу застрелили, но и уже умирая, она протестовала против жестокости людей и впилась зубами в собаку так крепко, что хозяин ножом расцеплял ее зубы. Автор заставляет нас быть милосердными, любить природу и не вмешиваться в жизнь ее обитателей. У них тоже есть право на жизнь!