Сочинить сказку про мальчика,топор,озеро

Литература
Сочинить сказку про мальчика,топор,озеро
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шел мальчик уронил топор в озеро да и поплыл за ним. Приплыл на дно хочет взять топор, а он не достается. И начал он тонуть вместе с топором : брыкался ногами, пытался подняться к верху. И слышит голос мамы "Петя,Петя вставай пора в лес за дровами." С тех пор Петя обходил все озера с топором боком .
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