Сочинить сказку про мальчика,топор,озеро

Гость: Гость:

Шел мальчик уронил топор в озеро да и поплыл за ним. Приплыл на дно хочет взять топор, а он не достается. И начал он тонуть вместе с топором : брыкался ногами, пытался подняться к верху. И слышит голос мамы "Петя,Петя вставай пора в лес за дровами." С тех пор Петя обходил все озера с топором боком .