Сочинить современную сказку

Литература
Сочинить современную сказку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были в царстве "Хэллоуин " принц . У него была невеста. Но отец его Кощей Злорадный был против . В конце концов принц уехал к невесте и не предупредил своего отца. Дальше сами придумайте , как вам захочется
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