В 9 одинаковых коробках 54 конфеты. Сколько конфет в 8 таких же коробках?
Математика
В 9 одинаковых коробках 54 конфеты. Сколько конфет в 8 таких же коробках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54÷9=6 8×6=48 вот так
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