Сочинить танка со словами: зима, свет, сад, водоем, лёд.

Литература
Сочинить танка со словами: зима, свет, сад, водоем, лёд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри, может подойдет. ;)))  В горах наступает зима,  падает сквозь вершины свет,  сад прекрасен будет зимой , водоем замерз уже,  виден тонкий хрупкий лед .
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