Сочинить танка со словами: зима, свет, сад, водоем, лёд.
Литература
Сочинить танка со словами: зима, свет, сад, водоем, лёд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри, может подойдет. ;))) В горах наступает зима, падает сквозь вершины свет, сад прекрасен будет зимой , водоем замерз уже, виден тонкий хрупкий лед .
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