Сочините сказку на фантастическую тему. На уровне 5-го класса! Не из интернета и не из книг! Средний размер сказки.

Гость: Гость:

Когда-то во времена еще царей,родилась на свет девочка. Родилась он в очень нищей семье и поэтому знала , что такое по-настоящему счастье.Назвали ее родители Ольгой. Девочка также как и все росла и развивалась. На взгляд она ничем не отличалась от других окружающих ее детей. Но внутри она была и вовсе не такая как все. В день своего десятилетия девочка с головой окунулась в мир иллюзий. Мать отправила ее бабушке на весь день,который был не очень счастлив для ее семьи. Ольгу отправили, что бы та не видела кончины своего отца. Идя по лесу , она почувствовала , как ей стала очень плохо. Будто кто-то вселился в нее , девочка упала . Глаза помутнели , руки посинели. Дыхание прекратилось. К счастью,а может быть и на беду,бездыханное тело ребенка заметила дикая кошка,на тот момент имевшая только две жизни. Кошка запрыгнула на грудь Ольги и лапой провела по бледному личику . Как вдруг из глаз кошки потекли слезы , которые упали на глаза девочки. Кошка резко убежала будто чувствуя опастность, но не скрылась, а просто притаилась. Как вдруг тело пробило судорогой и Ольга открыла глаза.Девочка открыла мир для себя. Она слышала много - много голосов. И приятных, и неприятных ей. Как вдруг увидела промелькнувшее пятно в кустах,которое со страхом в голосе говорило ей:" Беги,беги глупая !". Ольга подскачив побежала в направлении бабушки, чувствовала страх и слышала много голосов,которые так мешали ей что-либо понять. Как вдруг на дорогу ей вышел волк. Он будто читала его мысли.Девочка поняла, что она получила новую жизнь в дар. Девочка выросла и стала краше всех на селении. Была хитра , умна и красива. А взгляд у нее был , как у кошки. Сорри, что с ошибками((