Соедини стрелками пожалуйста помогите
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Соедини стрелками пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводы тебе вот и соединяй щас bright -яркий raincoat -дождевик skirt -юбка coat -пальто boot-загрузки brown-коричневый
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