Соедини стрелками пожалуйста помогите

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Соедини стрелками пожалуйста помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводы тебе вот и соединяй щас bright -яркий                 raincoat -дождевик skirt -юбка coat -пальто boot-загрузки  brown-коричневый 
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