согласие согласна сериал сколько букв и звуков
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согласие согласна сериал сколько букв и звуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласие-8 б.,8 зв согласна- 8б, 8зв сериал- 6б, 6зв
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