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Согласная мягкая в слове ВЕСНА
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Согласная мягкая в слове ВЕСНА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звук е дает мягкость согласной В
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