Согласны ли вы с тем что дети должны использовать опыт знания старшего поколения

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Согласны ли вы с тем что дети должны использовать опыт знания старшего поколения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да конечно, а как же без этого. И еще больше из литературы.
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