Сьогодні 45 вчителів моєї школи приїхали на уроки на велосипедах що склало 60% усіх ??чителів, Тільки 12% вчителів приїхали на своїх автомобілях, Скільки вчителів приїхали на своїх автомобілях?

Математика

Сьогодні 45 вчителів моєї школи приїхали на уроки на велосипедах що склало 60% усіх ??чителів, Тільки 12% вчителів приїхали на своїх автомобілях, Скільки вчителів приїхали на своїх автомобілях?

Автор: Гость