Сьогодні 45 вчителів моєї школи приїхали на уроки на велосипедах що склало 60% усіх ??чителів, Тільки 12% вчителів приїхали на своїх автомобілях, Скільки вчителів приїхали на своїх автомобілях?

Математика
Сьогодні 45 вчителів моєї школи приїхали на уроки на велосипедах що склало 60% усіх ??чителів, Тільки 12% вчителів приїхали на своїх автомобілях, Скільки вчителів приїхали на своїх автомобілях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 вчителів - 60 % х    вчителів - 12 % х=45*12:60=9  вчителів приїхали на своїх автомобілях
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