X^4=(x-20)^2 ___________ Х в четвёртой степени (х-20) во второй степени

Алгебра
X^4=(x-20)^2 ___________ Х в четвёртой степени (х-20) во второй степени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-20=y x^4-y²=0 (x²-y)(x²+y)=0 (x²-(x-20)(x²+(x-20)=0 (x²-x+20)(x²+x-20)=0 приравниваем 1ю скобку к 0 x²-x+20=0 D=1-80<0, уравнение корней не имеет приравниваем 2ю скобку к 0 x²+x-20=0 D=1+80=81=9² x1=(-1-9)/2= -5 x2=(-1+9)/2=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько грамм можно получить сульфата бария из 23 грамм хлорида бария обработанно??о серной кислотой. Помогите найти
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПЖ НАПИШИТЕ ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ ПОЖВЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ
Ответить
Химия
Каккой объем углекислого газа (н.y.) выделится при действии азотной кислоты на 55,6 к?? известняка , содержащего 10% примесей
Ответить
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю: 5/48, 8/13, 7/36. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста! Побыстрее! Упростите выражение 3(m-2)^2+12m!
Ответить