X^4=(x-20)^2 ___________ Х в четвёртой степени (х-20) во второй степени
Алгебра
X^4=(x-20)^2 ___________ Х в четвёртой степени (х-20) во второй степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-20=y x^4-y²=0 (x²-y)(x²+y)=0 (x²-(x-20)(x²+(x-20)=0 (x²-x+20)(x²+x-20)=0 приравниваем 1ю скобку к 0 x²-x+20=0 D=1-80<0, уравнение корней не имеет приравниваем 2ю скобку к 0 x²+x-20=0 D=1+80=81=9² x1=(-1-9)/2= -5 x2=(-1+9)/2=4
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