Сөйлемдерді тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз 47 тапсырма

Қазақ тiлi
Сөйлемдерді тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз 47 тапсырма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туган жерге туын тик.Туган жердей жер болмас,туган елдей ел болмас.Мен оз елимди суйемин.Бирлик болмай тирлик болмас.
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