Сократите 70/84 дроби и 84/56 Даю 50 баллов
Математика
Сократите 70/84 дроби и 84/56 Даю 50 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70/84= 35/42= 5/6 84/56= 42/28= 3/2 Это процесс сокращения что бы понятнее было, но можешь сразу писать ответ
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