Сократите 70/84 дроби и 84/56 Даю 50 баллов

Математика
Сократите 70/84 дроби и 84/56 Даю 50 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70/84= 35/42= 5/6 84/56= 42/28= 3/2 Это процесс сокращения что бы понятнее было, но можешь сразу писать ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО! Пожалуйста, с решением
Ответить
Английский язык
Вот эти предложения в Past simple, Present , Present Contunius,: Я работаю. Они не работают. Вы раб??таете? Да. Мы спим в спальне . Мой б...
Ответить
Геометрия
Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма
Ответить
Русский язык
Что такое курядник . Заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Помогите сделайте марфологический разбор слов чистить,сумашедший,обедом,всех
Ответить