Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма
Геометрия
Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=12см б=18см с=12см г=18см (12*2)+(18*2)=60см параллелограмма противоположные стороны равны
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