Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма

Геометрия

Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма

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