Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма

Геометрия
Периметр параллелограмма 60 см одна из его сторон на 6 см меньше найдите длины стор??н параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=12см  б=18см        с=12см  г=18см    (12*2)+(18*2)=60см    параллелограмма противоположные стороны равны
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