Что такое курядник . Заранее спасибо
Русский язык
Что такое курядник . Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если курятник- то помещение для кур, если курядник- то унтер-офицер
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