Сократите дробь ab-3n-2a+6/a(в квадрате)-9
Математика
Сократите дробь ab-3n-2a+6/a(в квадрате)-9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ab-3b-2a+6/a ²-9=(a-3)(b-2)/(a-3)(a+3)=(b-2)/(a+3)
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