Солнце садилось, в воздухе стояла тишина. Сделайте синтаксический разбор пожалуйста
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Солнце садилось, в воздухе стояла тишина. Сделайте синтаксический разбор пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце _______ выраженно сущ. садилось ======== выраженно гл. в воздухе _._._._. выраженно сущ. стояла ====== выраженно гл. тишина ______ выраженно сущ. повест.невоскл.распрост.сложн.
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