Сообщение на тему Московский Кремль.

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Московский Кремль — древнейшая и центральная часть Москвы (столицы России) на Боровицком холме, на левом берегу реки Москва, один из красивейших архитектурных ансамблей мира. Площадь Кремля в плане составляет неправильный треугольник и равна 27,5 га.Закладка дубовых стен Московского Кремля состоялась 25 ноября 1339 года. История Московского Кремля тесно связана с важнейшими событиями жизни русского государства. В 12 веке Москва представляла собой маленькое поселение, форпост, защищавший путь к Владимиру. В 1156 году по повелению князя Юрия Долгорукого был построен укрепленный центр поселения — Кремль.Выбор места для постройки был продиктован стратегическими соображениями: Кремль на высоком холме при впадении реки Негллиной в реку Москву должен защитить устья двух судоходных рек — Яузы и Восходни. Сыграла роль и красота места — холм был покрыт густым бором, а перед ним расстилались живописные луга, перерезанные петлями реки.Самый первый Кремль занимал территорию около четырех гектаров. Кроме деревянных стен, его защищали рвы и земляные валы. В 1339 году при великом князе Иване Калите вокруг Кремля были возведены мощные дубовые стены.