Сообщение о державе.Что такое держава,где распростроняется?
Литература
Сообщение о державе.Что такое держава,где распростроняется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрый вечер. Держава - это самостоятельная (независимое от других стран) страна. Распространяется на разных государствах.
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