Сообщение о дирижерских палочках Помогите пожалуйста

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Дирижёрская палочка — предмет, служащий дирижёру для управления оркестром. Используется в дирижировании с XIX века[1]. Прежде для отбивания такта использовалась баттута. Основная роль дирижёрской палочки заключается в том, чтобы сделать движения кисти более заметными для коллектива. Кроме того, она позволяет добиться большей экспрессии, выразительности жеста