Сообщение объемом в 1,5 Кбайт содержит 3072 символа. Сколько символов содержит алфав??т, при помощи которого записано это сообщение?

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Сообщение объемом в 1,5 Кбайт содержит 3072 символа. Сколько символов содержит алфав??т, при помощи которого записано это сообщение?

Автор: Гость