Соотнесите в таблице внешнеполитические отношения белорусских земель в середине 17-первой половине 18в. и сделайте вывод о месте и роли Речи Посполитой в Восточной Европе

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Соотнесите в таблице внешнеполитические отношения белорусских земель в середине 17-первой половине 18в. и сделайте вывод о месте и роли Речи Посполитой в Восточной Европе

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