Соотнесите в таблице внешнеполитические отношения белорусских земель в середине 17-первой половине 18в. и сделайте вывод о месте и роли Речи Посполитой в Восточной Европе
История
Соотнесите в таблице внешнеполитические отношения белорусских земель в середине 17-первой половине 18в. и сделайте вывод о месте и роли Речи Посполитой в Восточной Европе
Ответ(ы):
Гость:
1-а 2-в 3-г Вроде бы так,тоже писали недавно этот тест
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