Составь и решил задачу пр рисунку чтобы она решалась вычитанием
Математика
Составь и решил задачу пр рисунку чтобы она решалась вычитанием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По какому рисунку??????
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